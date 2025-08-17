Spor

Ederson, Galatasaray’ın Gündemindeydi

EDERSON’UN YER ALMADIĞI MAÇ

Pep Guardiola döneminde Manchester City’nin önemli isimlerinden biri haline gelen Ederson, takımının yeni sezon için ligdeki ilk maçında yer almadı. İtalyan basınında yayınlanan haberlere göre, Ederson’un yokluğunun nedeni Galatasaray ile Manchester City arasında sürdürülen ileri düzeydeki transfer müzakereleri olarak gösteriliyor.

TEKLİFLERİN ARTIRILMASI TALEP EDİLİYOR

Manchester City, Galatasaray’dan gelen teklifin yükseltilmesini bekliyor. Galatasaray, birkaç gün önce sunduğu teklifin üzerine çıkması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Galatasaray’ın Ederson için yaptığı 10 milyon euroluk teklifin artırılması bekleniyor.

