Ederson Kadroda Yer Almadı

EDERSON’UN YOKLUĞUNUN NEDENİ

Pep Guardiola liderliğinde Manchester City’nin önemli oyuncularından biri olan Ederson, takımının yeni sezon lig açılışındaki kadrosunda yer almadı. İtalyan medya organlarında yer alan bilgilere göre, Ederson’un yokluğunun sebebi, Galatasaray ile Manchester City arasında ileri düzeyde gerçekleşen transfer görüşmeleri olarak gösteriliyor.

CITY’NİN TEKLİF BEKLENTİSİ

Manchester City, Galatasaray’dan gelen teklifin artırılmasını istiyor. Galatasaray’ın birkaç gün önce yaptığı teklifin üzerinde bir öneri sunması bekleniyor. Galatasaray, Brezilyalı kaleci için 10 milyon euroluk bir teklif geçirmişti.