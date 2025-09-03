Edin Terzic Ekranda Olacak!

EDİN TERZİC’İN YENİ KARİYERİ

Fenerbahçe’nin teknik direktör arayışında ismi geçen Edin Terzic, futbol camiasını şaşırtan bir adım atarak sahalardan ekranlara geçti. Borussia Dortmund’un eski teknik direktörü, Almanya’nın bilinen televizyon kanallarından RTL ile anlaşarak yorumculuk kariyerine adım atıyor.

İLK EKRAN DENİEMESİ

42 yaşındaki teknik adam, Pazar günü Almanya ile Kuzey İrlanda arasında oynanacak maçta ilk kez ekran karşısına çıkacak. Terzic, “Bu fırsattan çok mutluyum ve bir antrenör olarak bakış açımı taraftarlarla paylaşmaktan heyecan duyuyorum” diyerek yeni görevine hazır olduğunu ifade etti.

FENERBAHÇE İDDİALARI ASKIYA ALINDI

Terzic’in bu yeni gelişmesiyle birlikte Fenerbahçe ile ilgili çıkan iddialar şimdilik askıya alınmış durumda. Başkan Ali Koç’un teknik direktör kararını kısa zaman içinde açıklaması bekleniyor. Öte yandan, Terzic’in yorumculuk kariyeri futbolseverler tarafından büyük bir merakla takip edilecek.