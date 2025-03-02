edip-akbayram-vefat-etti

EDİP AKBAYRAM’IN HASTALIK SÜRECİ

Edip Akbayram bir süre zatürre hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Sanatçı, bu rahatsızlığından sonra iç kanama nedeniyle 9 Ocak’ta Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tekrar kaldırıldı. Akbayram, iç kanama nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Bugün saat 19.30’da çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

HASTANE AÇIKLAMASI

Edip Akbayram’ın hayatını kaybettiği Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan açıklamada, usta sanatçının akşam saatlerinde vefat ettiği bilgisi verildi. Hastaneden yapılan duyuruda, “Yoğun bakım ünitemizde 52 gündür tedavisi devam etmekte olan, eserleri ve sesiyle milletimizin gönlünde taht kuran, Türk müziğimizin unutulmaz isimlerinden Ahmet Edip Akbayram’ı, 2 Mart 2025 tarihi akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Haydarpaşa Numune Hastanesi olarak çok üzgünüz. Tüm sevenlerine ve ailesine sabırlar dileriz. Başımız sağ olsun” ifadeleri yer aldı.

HASTA YAKINLARINDAN GELEN RAPOR

Tedavisi yoğun bakımda devam eden Akbayram’ın sağlık durumu hakkında eşi açıklama yapmış ve, “Hala yoğun bakımda doktorları iyi gidiyor diyorlar, iyi olacak inşallah” demişti. Kızı Türkü Akbayram ise babasının sağlık durumu hakkında sosyal medyadan bilgileri paylaşmaya devam etti. Türkü Akbayram, 9 Ocak’ta babasının “zatürre tedavisi sonrası eve taburcu çıktığını, farklı komplikasyonlar nedeniyle” yeniden hastaneye yatırıldığını bildirdi. Türkü Akbayram, 16 Ocak’ta babasının tedavisinin sürdüğünü belirtti.

EDİP AKBAYRAM’IN MÜZİK KARİYERİ VE HAYATI

“Bütün Olmaz” ve “Bekle Bizi İstanbul” gibi milyonlarca kişinin gönlünde yer eden birçok şarkıya imza atan Türk müziğinin özgün sesi Edip Akbayram, 75 yaşında yaşama veda etti. Akbayram, 1950’de Gaziantep’te dünyaya geldi. Henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Müziğe olan ilgisi çocuk yaşlarda başladı. Henüz lise öğrencisiyken kurduğu orkestrada hem müzik yaptı hem de şarkı söyledi. İlk plağı “Kendim Ettim, Kendim Buldum”u o yıllarda çıkardı.

Akbayram’ın müzik yolculuğu 1968’de İstanbul’a gitmesiyle başladı. Üç yıl sonra katıldığı Altın Mikrofon yarışmasında Aşık Veysel’in şiirinden esinlenerek bestelediği “Kükredi Çimenler”le birincilik elde etti. Ardından “Aldırma Gönül”, “Garip”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi pek çok şarkıyla büyük satış rakamlarına ulaştı. 80’li yıllarda TRT’ye çıkması yasaklandı; fakat 90’larda “Türküler Yanmaz” albümüyle toplumsal sorunlara dikkat çekti. Kalıcı eserler üretebilme hedefiyle geniş halk kitlelerine ulaşan sanatçı, 20’den fazla albüm ve 15’ten fazla 45’lik CD’ye imza attı. Altın plak ödülüne sahip Akbayram, 50 yılı aşan kariyerinde 250’den fazla ödül kazandı.