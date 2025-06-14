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Edirne’de 10 KİLO ALTIN Bulundu

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EDİRNE’DE POLİS OPERASYONU

Edirne’de polis ekipleri, bir otomobilde kapsamlı bir arama gerçekleştirdi ve yaklaşık 10 kilo ağırlığında yedi adet 24 ayar altın külçesi buldu. Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kente girişte risk analizine dayanan kontroller gerçekleştirdi. Bu kontroller sırasında şüpheli bir aracı durdurdu.

Moldova uyruklu 29 yaşındaki sürücü Konstantin D.’nin kullandığı araçta yapılan detaylı incelemede, aracın farklı bölümlerine gizlenmiş toplam 9 kilo 900 gram ağırlığında 24 ayar yedi külçe altın tespit edildi. Altınlara el konulurken, sürücü gözaltına alındı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

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