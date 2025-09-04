Edirne’de cinayet duruşmasında şok ifade!

OLAYIN YENİ GELİŞMELERİ

Edirne’de yaşanan olayda son gelişmelere göre, 5 Nisan 2025’te Edirne’nin Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde eski sevgilisi 15 yaşındaki Gülden Coni’yi 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki zanlı E.A.’nın durumu gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz haftalarda Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada zanlının ifadeleri dikkat çekti.

SANIK BEYANI

Mahkeme başkanı, tutuklu yargılanan zanlıya 30 bıçak darbesini ne kadar sürede gerçekleştirdiğini sordu. Sanık E.A. bu soruya “30 saniye sürdü” diyerek yanıt verdi.

KARMAŞIK SORULAR

Mahkeme başkanı yeniden sorarak, “30 bıçak darbesini 30 saniyede mi vurdun?” ifadesini kullandı. Zanlı, bu soruya “Gözüm karardı hatırlamıyorum” diyerek karşılık verdi. Öldürülen Gülden Coni’nin avukatının ardı ardına yönelttiği sorular da mahkemede devam etti. Başkanın, “Nasıl vurdun 30 saniyede 30 bıçak darbesini sen kasap da değilsin berbersin diyorlar?” sorusuna da zanlı tekrardan “Gözüm karardı” diyerek cevap verdi. Duruşmanın ikinci celsesi, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.