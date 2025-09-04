Edirne’de cinayetle ilgili gelişmeler var

YENİ GELİŞMELER AÇIKLANDI

Edirne’de yaşanan dehşet verici olayda yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. 5 Nisan 2025 tarihinde Edirne’nin Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde eski sevgilisi, 15 yaşındaki Gülden Coni’yi 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki zanlı E.A.’nın, Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasında verdiği ifadelerin detayları ortaya çıktı.

30 SANİYEDE KATLETME

Mahkeme başkanı tutuklu sanığa bıçak darbelerini ne kadar sürede gerçekleştirdiğini sordu. Sanık E.A. ise, “30 saniye sürdü” yanıtını verdi. Mahkeme başkanı, bu ifadeyi tekrar ederek “30 bıçak darbesini 30 saniyede mi vurdun?” sorusunu yöneltti. Zanlı, “Gözüm karardı hatırlamıyorum” diyerek savunmasını sürdürdü.

KARANLIK ANLAR

Öldürülen Gülden Coni’nin avukatının sorularını yanıtlayan mahkeme başkanı, zanlıya başka bir soru daha yöneltti. “Nasıl vurdun 30 saniyede 30 bıçak darbesini, sen kasap da değilsin, berbersin” dedi. Bunun üzerine zanlı yine “Gözüm karardı” ifadesini kullandı. Duruşmanın ikinci celsesi önümüzdeki günlerde görülecek.