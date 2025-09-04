Edirne’de Dehşet Veren Olay!

DEHŞET VEREN OLAYDA YENİ GELİŞMELER

Edirne’de yaşanan şok edici bir olayda, 5 Nisan 2025 tarihinde, Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde eski sevgilisi 15 yaşındaki Gülden Coni’yi 30 bıçak darbesiyle öldüren E.A. isimli 15 yaşındaki zanlının, geçtiğimiz haftalarda Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde verdiği ifadenin detayları gün yüzüne çıktı.

MAHKEMEDEKİ HESAPLAŞMA

Mahkeme başkanı, tutuklu olarak yargılanan sanığa, 30 bıçak darbesini kaç dakikada gerçekleştirdiğini sordu. Zanlı E.A. ise, “30 saniye sürdü” yanıtını verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “30 bıçak darbesini 30 saniyede mi vurdun?” sorusunu tekrarladı. Sanık, bu soruya “Gözüm karardı hatırlamıyorum” diyerek yanıt verdi.

Gülden Coni’nin avukatının sorularının ardından mahkeme başkanı, “Nasıl vurdun 30 saniyede 30 bıçak darbesini sen kasap da değilsin berbersin diyorlar” şeklinde bir soru daha yöneltti. Bunun üzerine zanlı, yine “Gözüm karardı” diyerek savunma yaptı. Duruşmanın ikinci celsesi ise önümüzdeki günlerde yapılacak.