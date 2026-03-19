Edirne’de Doktorun Şüpheli Ölümü Soruşturuluyor

Edirne’de bir doktorun yaşamını yitirmesi, şüpheli bir durum olarak kaydedildi. Olay, Fatih Mahallesi’nde yer alan bir rezidansın dokuzuncu katında gerçekleşti.

YÜKSELTİM GÜVENLİĞİ POLİS TARAFINDAN SAĞLANDI

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’nde görevli Doktor K.Y., yaşadığı dairenin arka yüzünden aşağı düşerek ağır yaralandı. İhbarın yapılmasının ardından sağlık ve polis ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi.

ACİL MÜDAHALE BAŞARISIZ OLDU

Ağır yaralı olarak 1. Murat Devlet Hastanesi’ne götürülen genç doktor, sağlık ekiplerinin tüm müdahale çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay yeri güvenlik şeridiyle kapatılırken, cumhuriyet savcısının yapmış olduğu incelemenin sonrasında doktorun cenazesi hastane morguna gönderildi. Öğrenilen bilgilere göre, genç doktorun bir süre önce kardeşini kaybettiği bildiriliyor. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.