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Edirne’de M.T. yaralandı, 4 kişi

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KAZANIN MEYDANA GELİŞİ

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Lefkoşa Sokak üzerinde gerçekleşti. Sokakta seyir halindeki M.T.’nin kullandığı 22 EK 649 plakalı otomobile, yan yoldan çıkan G.A.’nın kullanmış olduğu 22 AL 307 plakalı cip çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, M.T.’nin aracı yol kenarındaki park halindeki bir servis minibüsüne çarparak durabildi.

Kaza sonucunda M.T. otomobilde sıkıştı. Olayda, iki araçtaki toplam 4 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri, M.T.’yi araçtan çıkararak, diğer yaralılarıyla birlikte Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti.

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