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Edirne’de Traktör Kazasında Bir Kişi Öldü

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KAZA ANI VE TRAVMA

Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki Saçlımüsellim köyünde, 75 yaşındaki Ahmet Kula, tarlasına gitmek üzere traktörüyle yola çıktı. Kullanım sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden Kula, traktörün devrilmesine sebep oldu. Traktör ters döndüğü için altında kalan Kula, olay anında hayatını kaybetti.

MÜDAHALELERİN YETERSİZİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa zamanda bölgeye ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri ulaştı. İtfaiye, Kula’yı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekipler, Kula’ya kalp masajı yaparak müdahalede bulundu. Ancak, tüm çabalara rağmen Kula’nın hayata döndürülemediği belirlendi. Olay yerinde bulunan Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından, Kula’nın cenazesi hastane morguna gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

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