Edirne’de Tunca Nehri’nde Toprak Kaymaları Yaşanıyor

Edirne’de son iki yıldır yaşanan ciddi kuraklık döneminin ardından gelen yoğun yağışlar, nehirlerdeki su seviyelerini yükseltirken yeni sorunları da beraberinde getiriyor. Tunca Nehri kenarında görülmeye başlayan toprak kaymaları ve göçükler neticesinde bazı ağaçların köklerinden çıkarak nehre düştüğü gözlemlendi.

MERİÇ NEHRİ’NDEKİ SU YÜKSELİŞİ DENGEYİ BOZUYOR

Trakya Üniversitesi Jeomorfoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Musa Uludağ, bölgedeki yamaç gerilemelerini inceleyerek bazı önemli noktaları dile getirdi. Uludağ, bu bölgede eğimin düşük olması gerekçesiyle bu ölçekte heyelanların yaşanmasını beklemediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Meriç Nehri üstündeki elektrik üretim amacı taşan ‘Arşimet Burgusu’ yapısı, nehrin su seviyesini bir metreden fazla artırarak bölgeyi göl haline dönüştürdü. Meriç’in su seviyesi Tunca’dan daha yüksek hale gelene kadar taban suyu dengesini ayarlamak için su hareketi başladı. Bu durum, Tunca’nın dik kıyılarında gevşemelere ve yamaç kaymalarına sebep oluyor.”

BEKLENMEDİK SONUÇLAR DOĞABİLİYOR

Akarsular üzerindeki mühendislik uygulamalarının başka yerlerde öngörülemeyen sonuçlar yaratabileceğinin altını çizen Uludağ, Tunca Nehri’ndeki kaymaların ana sebebinin Meriç yatağındaki durgun su ortamı olduğunu ifade etti. Bu bölgede bulunan alüvyal malzemenin su basıncıyla kayma yüzeyi oluşturduğunu aktaran uzmanlar, durumun nehir yatağının dengesini olumsuz etkilediğini vurguladı. Diğer yandan, Ekim ayından bu yana metrekareye 450 kilogram yağışın düştüğü Edirne’de, Süloğlu Barajı’nın tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte nehirlerdeki taşkınların ardından hasar tespit çalışmaları da sürdürülüyor.