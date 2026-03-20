Edirne’deki Su Seviyesi Artışı Doğal Dengeyi Tehdit Ediyor

Edirne’de iki yıl süren şiddetli kuraklığın akabinde yaşanan yoğun yağışlar, nehirlerde su seviyelerinin yükselmesine neden olurken yeni sorunları da beraberinde getiriyor. Tunca Nehri’nin kenarlarında gerçekleşen toprak kaymaları ve göçükler neticesinde bazı ağaçların köklerinden sökülerek nehre devrildiği bildiriliyor.

MERİÇ’TE Kİ YAPAY YÜKSELME DENGEYİ BOZDU

Trakya Üniversitesi Jeomorfoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Musa Uludağ, bölgedeki yamaç gerilemelerini yerinde inceleyerek önemli açıklamalar yaptı. Uludağ, normal şartlar altında eğimin düşük olduğu bu alanda bu ölçekte heyelanların beklenmediğini belirtirken, “Meriç Nehri üzerinde elektrik üretimi amacıyla kurulan ‘Arşimet Burgusu’ yapısı, nehrin su seviyesini yaklaşık bir metreden fazla yükselterek bölgeyi bir göl ortamına dönüştürdü. Meriç’in seviyesi Tunca’dan daha yüksek hale gelince, taban suyu dengesini sağlamak için su hareketi başladı. Bu durum, Tunca’nın dik kıyılarında gevşemeye ve yamaç gerilemesine yol açıyor.” açıklamasında bulundu.

HESAP EDİLMEYEN SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Akarsular üzerinde yapılan mühendislik uygulamalarının farklı bölgelerde öngörülemeyen sonuçlar yaratabileceği uyarısında bulunan Uludağ, Tunca Nehri’ndeki kaymaların asıl nedeninin Meriç yatağındaki durgun su ortamı olduğunu vurguladı. Bölgedeki alüvyal malzemenin su basıncıyla kayma yüzeyi oluşturduğunu kaydeden uzmanlar, bu durumun nehir yatağının dengesini bozduğunu belirtmekte. Ayrıca, Ekim ayından bu yana metrekareye 450 kilogram yağışın düştüğü Edirne’de, Süloğlu Barajı tam kapasiteye ulaşırken, nehirlerde yaşanan taşkın sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor.