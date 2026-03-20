Edirne’deki Su Seviyesi Artışı Doğal Dengeyi Tehdit Ediyor

Edirne’de iki yıl süren şiddetli kuraklığın akabinde yaşanan yoğun yağışlar, nehirlerde su seviyelerinin yükselmesine neden olurken yeni sorunları da beraberinde getiriyor. Tunca Nehri’nin kenarlarında gerçekleşen toprak kaymaları ve göçükler neticesinde bazı ağaçların köklerinden sökülerek nehre devrildiği bildiriliyor.

MERİÇ’TE Kİ YAPAY YÜKSELME DENGEYİ BOZDU

Trakya Üniversitesi Jeomorfoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Musa Uludağ, bölgedeki yamaç gerilemelerini yerinde inceleyerek önemli açıklamalar yaptı. Uludağ, normal şartlar altında eğimin düşük olduğu bu alanda bu ölçekte heyelanların beklenmediğini belirtirken, “Meriç Nehri üzerinde elektrik üretimi amacıyla kurulan ‘Arşimet Burgusu’ yapısı, nehrin su seviyesini yaklaşık bir metreden fazla yükselterek bölgeyi bir göl ortamına dönüştürdü. Meriç’in seviyesi Tunca’dan daha yüksek hale gelince, taban suyu dengesini sağlamak için su hareketi başladı. Bu durum, Tunca’nın dik kıyılarında gevşemeye ve yamaç gerilemesine yol açıyor.” açıklamasında bulundu.

HESAP EDİLMEYEN SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Akarsular üzerinde yapılan mühendislik uygulamalarının farklı bölgelerde öngörülemeyen sonuçlar yaratabileceği uyarısında bulunan Uludağ, Tunca Nehri’ndeki kaymaların asıl nedeninin Meriç yatağındaki durgun su ortamı olduğunu vurguladı. Bölgedeki alüvyal malzemenin su basıncıyla kayma yüzeyi oluşturduğunu kaydeden uzmanlar, bu durumun nehir yatağının dengesini bozduğunu belirtmekte. Ayrıca, Ekim ayından bu yana metrekareye 450 kilogram yağışın düştüğü Edirne’de, Süloğlu Barajı tam kapasiteye ulaşırken, nehirlerde yaşanan taşkın sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Gündem

Balenciaga’nın Yeni Çöp Poşeti 1.790 Dolarla Gündemde

Balenciaga'nın 1.790 dolarlık sarı poşeti, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çöp poşeti olarak bilinen bir ürünün lüks markayla satılması, eleştirilere neden oldu.
Gündem

Brezilyalı Futbolcunun Talihsiz Sakatlığı Maçın Önüne Geçti

Eski Trabzonspor oyuncusu Marlon, Brezilya'da gerçekleşen Gremio-Vitoria maçında ciddi bir sakatlık yaşadı; ayak bileği kırıldı ve anı kameralar tarafından kaydedildi.
Gündem

The Economist’in Trump İçin Tehlikeli Tahmini

The Economist dergisi, İran seferberliğinin Trump'ın siyasi gücünü zayıflattığını, köşeye sıkışan başkanın daha riskli adımlar atabileceğini belirtti. Trump, operasyonu "Destansı Öfke" olarak duyurdu.
Gündem

PFDK Süper Lig’de 6 Kulübe Para Cezası Verdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de yer alan 6 kulübe disiplin kurulu kararıyla para cezası uyguladı.
Gündem

Edirne’de Tunca Nehri’nde Toprak Kaymaları Yaşanıyor

Edirne'de, yağışlar ve baraj tahliyeleri sonrasında Tunca Nehri taşarak kıyılarında derin çatlaklar oluştu. Uzmanlar, kaymaların Meriç Nehri'ndeki enerji tesisinden kaynaklandığını vurguladı.