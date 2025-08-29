Gündem

Edirne Sınırında FETÖ Gözaltıları Yapıldı

edirne-sinirinda-feto-gozaltilari-yapildi

JANDARMA EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALDI

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube, JASAT ve Uzunköprü Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, Balaban köyü çevresinde gerçekleştirdikleri devriye sırasında şüpheli gördükleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan kimlik kontrolleri sonucunda, S.S.Y. isimli şahsın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığı belirlendi. Diğer şüpheliler S.Y., H.S.E. ve H.B.’nin de aynı suçtan adli işlemlerinin bulunduğu ve yurt dışı çıkış yasağının olduğu saptandı.

ŞÜPHELİLER YARDIMCI PERSONELİ İFADE ETTİ

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde sınırı geçmek amacıyla Y.Ç. isimli bir şahsın onlara yardım ettiğini öne sürdü. Ekiplerin araştırmaları sonucunda, Y.Ç.’nin “organizatörlük” yaparak göçmen kaçakçılığı suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Firari durumda bulunan Y.Ç.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan 4 kişi, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

ÖNEMLİ

Gündem

Mehmet Ali Erbil, Altıncı Kez Evlendi

Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile Yeniköy'deki bahçesinde 68 yaşında 6. evliliğini yaptı. Nikah şahidi Serdar Ortaç ise törene katılamadı, Erbil tepki gösterdi.
Magazin

Mehmet Ali Erbil Evlendi, Serdar Ortaç Katılmadı

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile yaptığı altıncı evliliğini Yeniköy'deki evinin bahçesinde gerçekleştirdi. Nikah törenine katılamayan Serdar Ortaç'a sert eleştirilerde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.