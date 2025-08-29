Edirne Sınırında FETÖ Gözaltıları Yapıldı

JANDARMA EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALDI

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube, JASAT ve Uzunköprü Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, Balaban köyü çevresinde gerçekleştirdikleri devriye sırasında şüpheli gördükleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan kimlik kontrolleri sonucunda, S.S.Y. isimli şahsın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığı belirlendi. Diğer şüpheliler S.Y., H.S.E. ve H.B.’nin de aynı suçtan adli işlemlerinin bulunduğu ve yurt dışı çıkış yasağının olduğu saptandı.

ŞÜPHELİLER YARDIMCI PERSONELİ İFADE ETTİ

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde sınırı geçmek amacıyla Y.Ç. isimli bir şahsın onlara yardım ettiğini öne sürdü. Ekiplerin araştırmaları sonucunda, Y.Ç.’nin “organizatörlük” yaparak göçmen kaçakçılığı suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Firari durumda bulunan Y.Ç.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan 4 kişi, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.