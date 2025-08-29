Edirne Sınırında FETÖ Gözaltıları Yapıldı

DEVRIYE SIRASINDA GÖZALTI

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube, JASAT ve Uzunköprü Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, Balaban köyü kırsalında yaptıkları devriye faaliyetinde şüpheli durumdayken 4 kişiyi gözaltına aldı. Kimlik kontrollerinde, S.S.Y. isimli kişinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranmakta olduğu tespit edildi. Diğer 3 şüpheli olan S.Y., H.S.E. ve H.B. isimli kişilerin de aynı suçtan adli işlemleri bulunduğu ve haklarında yurt dışı çıkış yasağı olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLERDEN AÇIKLAMALAR

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde, sınırı geçmek amacıyla Y.Ç. isimli bir kişinin kendilerine yardım ettiğini ileri sürdü. Ekiplerin yürüttüğü araştırmada, Y.Ç.’nin “organizatörlük” yaparak göçmen kaçakçılığı suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı anlaşıldı. Firari durumdaki Y.Ç.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ADLİ SÜREÇ BAŞLIYOR

Gözaltına alınan 4 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Olay, güvenlik güçlerinin devriye görevlerini başarıyla yürüttüğünü bir kez daha ortaya koydu.