Edirne Sınırında Gözaltı FETÖ Operasyonu

İSTİHBARAT ŞUBE DÜZENLİ DEVRİYE YAPTI

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube, JASAT ve Uzunköprü Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, Balaban köyü kırsalında gerçekleştirdikleri devriye esnasında, durumundan şüphelendikleri 4 kişiyi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ARANAN TERÖRİST

Gerçekleştirilen kimlik kontrollerinde, S.S.Y. isimli kişinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu nedeniyle arandığı belirlendi. Ayrıca S.Y., H.S.E. ve H.B. isimli üç kişinin de aynı suçtan adli işlemleri bulunduğu ve haklarında yurt dışı çıkış yasağı olduğu tespit edildi. Şüpheliler, ifadelerinde sınırı geçmek için Y.Ç. isimli bir kişinin yardım ettiğini ifade etti.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDAN ARANIYOR

Ekiplerin yürüttüğü araştırmada, Y.Ç.’nin “organizatörlük” yaparak göçmen kaçakçılığı suçu nedeniyle 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Firari durumda olan Y.Ç.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan 4 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

