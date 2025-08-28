Edirne Sınırında Gözaltı İşlemi Yapıldı

JANDARMA EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALDI

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube, JASAT ve Uzunköprü Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, Balaban köyü civarında devriye yaparken durumundan şüphelendikleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Kimlik kontrollerinin ardından, S.S.Y. ismindeki kişinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, diğer şüpheliler S.Y., H.S.E. ve H.B.’nin ise aynı suçtan adli işlemlerinin bulunduğu ve haklarında yurt dışı çıkış yasağı olduğu belirlendi.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI İDDİALARI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltındaki şüpheliler, ifadelerinde sınırı geçmek için Y.Ç. isimli bir kişinin yardım ettiğini belirtti. Ekiplerin araştırmaları sonucunda, Y.Ç.’nin göçmen kaçakçılığı suçundan “organizatörlük” yaparak 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı keşfedildi. Firari durumda olan Y.Ç.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ADLİ İŞLEMLER İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR

Gözaltına alınan 4 kişinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi planlanıyor. Jandarma ekipleri, konuyla ilgili detaylı incelemelere devam ediyor.