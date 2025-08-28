Edirne Sınırında Gözaltı Operasyonu Gerçekleşti

GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLARIN DURUMU

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube, JASAT ve Uzunköprü Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, Balaban köyü kırsalında gerçekleştirdikleri devriye esnasında durumundan şüphelendikleri dört kişiyi gözaltına aldı. Yapılan kimlik kontrollerinde, S.S.Y. isimli şahsın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçu ile arandığı tespit edildi. Ayrıca, S.Y., H.S.E. ve H.B. isimli üç kişinin de aynı suçla ilgili adli işlemleri bulunduğu ve haklarında yurt dışı çıkış yasağı olduğu belirlendi.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OLAYI

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde, sınırı geçmek amacıyla Y.Ç. isimli bir kişinin yardım ettiğini iddia etti. Ekiplerin yaptığı detaylı araştırmada, Y.Ç.’nin “organizatörlük” yaparak göçmen kaçakçılığı suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Firari durumdaki Y.Ç.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan dört kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.