Edirne Sınırında Gözaltı Operasyonu Gerçekleşti

İSTİHBARAT VE DEVRİYE ÇALIŞMALARI

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube, JASAT ve Uzunköprü Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, Balaban köyü kırsalında yaptıkları devriyeler sırasında durumu şüpheli buldukları 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan kimlik kontrollerinde, S.S.Y. isimli kişinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı tespit edildi. Ayrıca S.Y., H.S.E. ve H.B. isimli üç şahsın da aynı suçtan adli işlemlerinin bulunduğu ve haklarında yurt dışı çıkış yasağı olduğu belirlendi.

YARDIM EDEN ŞAHIS VE KAÇAKÇILIK SUÇLAMALARI

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde Y.Ç. isimli bir kişinin sınırı geçmeleri konusunda kendilerine yardımcı olduğunu öne sürdü. Ekiplerin yürüttüğü araştırmada, Y.Ç.’nin “organizatörlük” yaparak göçmen kaçakçılığı suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Firari durumda bulunan Y.Ç.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan 4 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.