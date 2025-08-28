Edirne Sınırında Gözaltı Operasyonu Yapıldı

JANDARMA OPERASYONU

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube, JASAT ve Uzunköprü Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, Balaban köyü kırsalında yaptıkları devriye sırasında şüpheli durumu dikkate alarak 4 kişiyi gözaltına aldı. Kimlik kontrollerinde, S.S.Y. isimli şahsın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığı belirlendi. Ayrıca, S.Y., H.S.E. ve H.B. isimli üç kişinin de aynı suçtan adli işlemleri olduğu ve haklarında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu ortaya çıktı.

YARDIMCI İSİM ARAŞTIRILIYOR

Gözaltındaki şüpheliler, ifadelerinde sınırı aşmak için Y.Ç. isimli bir kişinin kendilerine yardım ettiğini iddia etti. Ekiplerin yürüttüğü araştırmada, Y.Ç.’nin “organizatörlük” yaparak göçmen kaçakçılığı suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Firari durumda olan Y.Ç.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan 4 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.