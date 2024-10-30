“Edzard Reuter Vefat Etti”

EDZARD REUTER’İN HAYATI VE VEFATI

Çocukluğunun ve gençliğinin bir kısmını 1930’ların Türkiye’sinde geçiren Daimler Benz’in eski CEO’su Edzard Reuter, 96 yaşında hayatını kaybetti. Helga ve Edzard Reuter Vakfı’nın basın sözcüsü, “Edzard Reuter 27 Ekim’de Stuttgart’ta vefat etti” diyerek durumu açıkladı.

VAKFINDAN DUYGU DOLU AÇIKLAMA

Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Susanne Eisenmann, “Edzard Reuter’in ölümü bizi büyük bir üzüntüye boğdu” şeklinde bir ifade kullandı. Reuter, 1987-1995 yılları arasında Daimler-Benz AG’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmişti. Daimler’in Stuttgart’taki yeni genel merkezi, onun başkanlığı döneminde inşa edilmeye başlamıştı.