Efor Holding’den 160 MW Yellice Projesi Hamlesi!

EFOR HOLDING YENİ PROJECTE İMZA ATTI

Efor Holding, YEKA – RES 2024 kapsamında Yellice RES projesi ile önemli bir başarıya imza attı. 160 MW kapasiteli rüzgar enerjisi santrali için ilk anlaşma yapıldı. Bu adım, Türkiye’nin yeşil enerji yolculuğunda bir ilerleme kaydedildiğini gösteriyor. Efor Holding, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarına ara vermeden devam ediyor.

PROJEYİ TAMAMLAMAK İÇİN HIZLA İLERLEYECEKLER

YEKA – RES 2024 ihalesinde en iyi teklifi sunarak 160 MW kapasiteli Yellice RES projesini kazanan Efor Holding, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilk imzasını attı. Yaklaşık 200 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilecek bu proje, iki yıl içinde tamamlanacak ve tam kapasite ile yılda 450 GW enerji üretecek. Ayrıca proje, 24,8 milyon kg karbondioksit salımını önleyerek çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak.

YEREL EKONOMİYE KATKIDA BULUNACAK

Yellice RES projesinin çevresel etkilerinin yanı sıra yerel istihdamı artırarak ekonomiye de katkı sağlaması bekleniyor. Efor Holding Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akkuş, “Yellice RES ile daha temiz ve güçlü bir gelecek için çalışıyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımıza devam edeceğiz,” diye belirtti. Yellice RES, Türkiye’nin enerji dönüşüm sürecinde önemli bir yer edinecek ve küresel yeşil enerji hedeflerine büyük katkılarda bulunacak.