Spor

Efsane Boksör George Foreman Vefat Etti

efsane-boksor-george-foreman-vefat-etti

AİLESİ SOCIAL MEDYADAN DUYURDU

Ağır siklet boks efsanesi George Foreman’ın ölümüne dair haber, ailesi aracılığıyla sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Mesajda, “Sevginiz ve dualarınız için minnettarız. Bu olağanüstü adamı onurlandırırken gizlilik rica ediyoruz” sözleri yer aldı.

BOKS CARRİYERİ VE ŞAMPİYONLUKLARI

1968 yılında olimpiyat madalyası elde eden Foreman, 1973 yılında ilk defa dünya ağır siklet boks şampiyonu unvanını kazanmıştı. 1984 yılında emeklilikten geri dönen George Foreman, 1994 yılında 45 yaşında bir kez daha ağır siklet şampiyonu olmuş, bu sayede boks tarihinin en yaşlı ağır siklet şampiyonu olma başarısını gösterdi. Kariyeri boyunca sadece bir kez nakavt olan Foreman, bu yenilgiyi 1974 yılında Muhammed Ali’ye karşı yaşamıştı.

ÖNEMLİ

Gündem

Filiz Akın Hayatını Kaybetti

Ünlü oyuncu Filiz Akın, uzun bir tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Türk sanat dünyası büyük bir kayıp yaşadı.
Ekonomi

Bayramda Turizmde 120 Milyarlık Hareket Bekleniyor

Ramazan Bayramı tatili, turizm sezonuna olumlu etki yapması bekleniyor. Yüksek rezervasyon doluluk oranları, bu durumu destekler nitelikte.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.