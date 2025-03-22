Efsane Boksör George Foreman Vefat Etti

AİLESİ SOCIAL MEDYADAN DUYURDU

Ağır siklet boks efsanesi George Foreman’ın ölümüne dair haber, ailesi aracılığıyla sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Mesajda, “Sevginiz ve dualarınız için minnettarız. Bu olağanüstü adamı onurlandırırken gizlilik rica ediyoruz” sözleri yer aldı.

BOKS CARRİYERİ VE ŞAMPİYONLUKLARI

1968 yılında olimpiyat madalyası elde eden Foreman, 1973 yılında ilk defa dünya ağır siklet boks şampiyonu unvanını kazanmıştı. 1984 yılında emeklilikten geri dönen George Foreman, 1994 yılında 45 yaşında bir kez daha ağır siklet şampiyonu olmuş, bu sayede boks tarihinin en yaşlı ağır siklet şampiyonu olma başarısını gösterdi. Kariyeri boyunca sadece bir kez nakavt olan Foreman, bu yenilgiyi 1974 yılında Muhammed Ali’ye karşı yaşamıştı.