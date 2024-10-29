More
Gündem

Efsane Yıldızın Kızı Başarılarla Dolu

efsane-yildizin-kizi-basarilarla-dolu

HİÇBİR BİÇİMDE DENGELİ OLMAKLA BİRLİKTE

Beyazperde dünyasının efsanevi isimlerinden birinin kızı olarak tanınan bu ünlü, aralarındaki ilişki her ne kadar pek iyi olmasa da önemli bir figür. Sadece ünüyle değil, aynı zamanda altı çocuğuna, üçü biyolojik ve üçü evlat edinilmiş olmak üzere, güzel ve ayrıcalıklı bir yaşam sunacak kararlılığa ve güce de sahip bir anne.

KENDİSİNE AİT MARKA VE YENİ ADIMLAR

Bu ünlü isim artık yalnızca sinema alanında değil, aynı zamanda kendi giyim ve yaşam tarzı markasını da kurarak bir iş kadını olarak da öne çıkıyor. Bu adımları, onu çok yönlü bir birey haline getiriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı Onaylandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı onaylandı ve resmi olarak Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gündem

“Masterchef Türkiye 2024 Teknikleri ve Takım Oyunları”

'Masterchef Türkiye 2024'te, Cumhuriyet Bayramı özel bölümünde Kırmızı ve Beyaz takımlar yarışarak dokunulmazlık için mücadele verdi. Eleme adayları da belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.