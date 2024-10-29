Efsane Yıldızın Kızı Başarılarla Dolu

HİÇBİR BİÇİMDE DENGELİ OLMAKLA BİRLİKTE

Beyazperde dünyasının efsanevi isimlerinden birinin kızı olarak tanınan bu ünlü, aralarındaki ilişki her ne kadar pek iyi olmasa da önemli bir figür. Sadece ünüyle değil, aynı zamanda altı çocuğuna, üçü biyolojik ve üçü evlat edinilmiş olmak üzere, güzel ve ayrıcalıklı bir yaşam sunacak kararlılığa ve güce de sahip bir anne.

KENDİSİNE AİT MARKA VE YENİ ADIMLAR

Bu ünlü isim artık yalnızca sinema alanında değil, aynı zamanda kendi giyim ve yaşam tarzı markasını da kurarak bir iş kadını olarak da öne çıkıyor. Bu adımları, onu çok yönlü bir birey haline getiriyor.