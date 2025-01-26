EFT ve Havale İşlemlerinde Yeni Güvence Dönemi

DİJİTAL DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Son yıllarda yükselen dijital dolandırıcılık vakaları, bireylerin güvenliğini tehdit ediyor ve bu durum hükümeti yeni önlemler almaya yönlendiriyor. AK Parti’nin Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde bilişim ve dolandırıcılık suçlarına karşı kapsamlı düzenlemeler hayata geçirilecek. Bu düzenlemelerin amacı, para transfer sistemlerinde güvenliği artırmak olarak belirleniyor.

ÇİFT DOĞRULAMA ZORUNLULUĞU GELİYOR

Yeni düzenleme ile EFT ve havale işlemleri için çift doğrulama zorunluluğu getirilecek. Örneğin, bir havale işlemi gerçekleştirilirken bankadan gelen onay mesajının yanında ikinci bir doğrulama mekanizması devreye girecek. Böylece sahtecilik ve kimlik dolandırıcılığı gibi risklerin azaltılması hedefleniyor. Dijital dolandırıcılıkla mücadele için sadece kullanıcıları değil, aynı zamanda bankaları da kapsayan önlemler uygulanacak.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Uzmanlar, yeni güvenlik adımlarının bireylerin ve kurumların korunmasında önemli bir rol oynayacağını ifade ediyor. Özellikle bankacılık ve elektronik para sistemlerinde caydırıcılığın artırılacağı bu düzenlemelerle, dolandırıcılık olaylarının büyük ölçüde azaltılması planlanıyor. EFT ve havale işlemlerinde uygulanan çifte doğrulama uygulaması, güvenlik önlemleri açısından yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.