ege-de-4-4-ve-4-8-depremleri

AFAD’DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz’de 4.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Alınan verilere göre, bu sarsıntı 5.75 kilometre derinlikte gerçekleşti. İzmir, Aydın, Manisa, Muğla merkez ve Datça’dan bu deprem hissedildi.

NACI GÖRÜR’DEN DEPREM ANALİZİ

Naci Görür, depremin ardından bir açıklama yaparak, “Girit Adası’nın güneybatısında 4,7 deprem oldu. Deprem Hellen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonunda ve dalan levha üzerinde. Benzer depremler bu yörede yaygın. Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması ile ilgili. Geçmiş olsun. Sevgiyle” ifadelerinde bulundu.

EGE DENİZİ’NDE KAYDEDİLEN ŞİDDETLİ DEPREM

Akdeniz’deki depremin hemen ardından Ege Denizi açıklarında da güçlü bir sarsıntı yaşandı. AFAD tarafından aktarılan bilgilere göre, Ege Denizi’nde saat 19.19’da 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bunun derinliği 7 kilometre olarak belirlendi ve bu deprem, en yakın yerleşim yeri olan Muğla’nın Bodrum ilçesine 124.39 kilometre uzaklıkta meydana geldi.