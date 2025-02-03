ege-de-art-arda-depremler-devam-ediyor

SON DAKİKA DEPREMLER EGE DENİZİ’NDE

Ege Denizi açıklarında ardışık depremler kaydediliyor. İlk olarak saat 10.09’da 4.2 büyüklüğünde bir deprem; peşinden 10.42’de aynı büyüklükte bir diğeri; 10.58’de 4.4 ve son olarak 11.13’te 4.7 büyüklüğünde depremler gerçekleştirdi. AFAD’ın verileri doğrultusunda, son yaşanan depremin derinliği ise 7 kilometre olarak tespit edildi. Kandilli Rasathanesi ise bu depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

YUNAN YETKİLİLERDEN SON DURUM AÇIKLAMASI

Yunan yetkililer, 12.29’da 5.2 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Bu sarsıntının yüzeyin 11 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi.

DEPREM HİSSEDİLDİ, PANİK YAŞANDI

Bu depremler, İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı ilçeleri gibi bölgelerde hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açan bu sarsıntıların ardından yetkililer, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

UZMANLARDAN DEĞERLENDİRME

Deprem sonrası açıklamalar yapan uzmanlar, Ege Denizi’nin aktif fay hatları üzerinde yer aldığını ve bu bölgede orta şiddetli depremlerin normal karşılandığını belirtti. Yetkililer, vatandaşların artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.