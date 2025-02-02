Ege’de Deprem Dalgası: Santorini Sallantıda

YUNANİSTAN’DA SİSMİK HAREKETLİLİK

Son dakika gelişmeleri doğrultusunda, Yunanistan’ın ünlü Santorini Adası ve çevresinde sismik hareketlilik gözlemleniyor. Ege Denizi’nde, dün 3,5 ile 4,4 büyüklüğünde sekiz deprem meydana geldi ve bu deprem dalgaları art arda devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.22’de Aniye Adası’nda 4,7 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını açıkladı.

BİR GÜNDE 10’DAN FAZLA DEPREM MEYDANA GELDİ

Bu sarsıntı, önceki sekiz depremin bulunduğu alanda baş gösterdi. Bodrum’a 171 kilometre mesafede yaşanan bu deprem, son 24 saatte kaydedilen dokuzuncu deprem oldu. Depremden kısa bir süre sonra, saat 11.37’de 3,6 büyüklüğünde başka bir sarsıntı daha kaydedildi. Bu sarsıntının merkezi Santorini Adası olup, 9,74 kilometre derinlikte meydana geldi. Bölgede depremler hala devam ediyor.

SANTORİNİ’DE TEDBİRLER ALINDI

Santorini Adası çevresindeki sismik hareketlerin 2012’deki aktivite ile benzerlik gösterdiği belirtiliyor. Santorini Adası Belediyesi Meclisi’nin olağanüstü toplantısında, artan sismik hareketlilik nedeniyle önlemler alınmasına karar verildi. Bugün ve yarın, belediyeye ait kapalı alanlarda düzenlenmesi planlanan etkinlikler iptal edildi. Ayrıca, yarın için kreşler ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

DEPRESLER TÜRKİYE’Yİ ETKİLER Mİ?

Bölgede meydana gelen depremlerin Türkiye’ye yakın olması, büyük bir depremin Türkiye üzerinde nasıl bir etki yaratabileceği sorusunu akıllara getiriyor. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabında konuyla ilgili bilgi vererek, “Yunanistan’ın Ege Denizindeki Santorini Adası’nın kuzeydoğusunda devam eden depremler giderek artıyor. Ege kıyısında bu bölgeye yakın olan vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum” ifadelerini kullandı.

2012’DEKİ SİSMİK AKTİVİTE

Santorini Adası’nda 2012 yılı boyunca sismik aktivite artış göstermişti. Bu süreç 14 ay sürmüş, ancak herhangi bir volkanik patlama yaşanmamıştı. Santorini, volkanik bir ada olduğundan, en son MÖ 1600 yıllarında büyük bir patlama meydana geldi. Bu olay sonrasında, adanın 73 kilometrekarelik bir kısmı sular altında kalmış ve adadan ayrışan Santorini Kalderası, turistlerin ilgisini çeken bir bölge haline gelmiştir.