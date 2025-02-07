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Ege’de Deprem Hareketliliği Devam Ediyor

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EGE DENİZİ’NDE SİSMİK HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Ege Denizi’nde 26 Ocak’ta başlayan sismik hareketlilik hala sürüyor. Art arda yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi. Santorini Adası yakınlarında bugün saat 10.16’da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin 7 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi. Sarsıntı, Bodrum Turgutreis’e 169 kilometre mesafede gerçekleşti.

DEPREM SAYISI ARTIYOR

Ege Denizi’nde 26 Ocak’tan bu yana sürekli olarak depremler meydana geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, bu tarihten itibaren kaydedilen deprem sayısı 750’yi aştı. Depremler, Santorini Adası’nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelirken, derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişiklik gösteriyor.

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