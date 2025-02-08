ege-de-sismik-hareketlilik-devam-ediyor

EGE DENİZİ’NDE DEPREM HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

Ege Denizi’nde uzun süredir devam eden sismik aktiviteler devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) resmi web sayfasında yer alan verilere göre, bugün saat 12.00’de Ege Denizi merkezli 4,8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Bu deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

KENARDAKİ AKTİVİTE ARTARAK DEVAM EDİYOR

AFAD, bölgede meydana gelen deprem fırtınası biçimindeki gelişmeler sonucunda, 7 Şubat 2025 tarihi itibarıyla 3’ten büyük deprem sayısının 761’e ulaştığını belirtiyor. Bölgedeki kayıt altına alınan en büyük deprem ise 5,2 büyüklüğünde gerçekleşti. Santorini Adası’nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda gözlemlenen ve derinlikleri 5 ile 25 kilometre arasında değişen bu depremlerden Türkiye kıyılarına en yakın olanı ise 140 kilometre mesafede kaydedildi.

DEPREM FIRTINASI ETKİSİ DEVAM EDEBİLİR

Yapılan değerlendirmelere göre, bu tür sismik hareketliliklerin 2-3 hafta daha devam edebileceği öngörülüyor. Uzmanlar, bölgedeki bu yoğun aktivitelerin hem yerel hem de çevresel etkileri olabileceğine dikkat çekiyor.