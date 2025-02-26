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Ege Denizi’nde 4.1 Büyüklüğünde Deprem

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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ’NDEN KAMUOYUNA ANLIK BİLGİLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremlerle ilgili merkez üssü, büyüklüğü, derinliği, enlem ve boylam bilgilerini anlık olarak halka sunmaya devam ediyor. Dün, 26 Şubat’ta Ege Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

DEPREMİN DETAYLARI

Depremin saati 15.04 olarak kaydedildi. Büyüklüğü 4.1, derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu. Uzmanlar, Ege Bölgesi’nde süregelen sismik hareketliliğe vurgu yaparak, bu alandaki irili ufaklı depremlerin devam edebileceğini ifade ediyor.

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