ege-denizi-nde-4-8-deprem-oldu

AFAD’DAN DEPREM DUYURUSU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz bölgesinde 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin 5.75 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedilirken, sarsıntının İzmir, Aydın, Manisa, Muğla merkez ve Datça gibi yerlerden hissedildiği bildirildi.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR’DEN AÇIKLAMA

Naci Görür, depremin ardından yaptığı paylaşımda, “Girit Adası’nın güneybatısında 4,7 deprem oldu. Deprem Hellen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonunda ve dalan levha üzerinde. Benzer depremler bu yörede yaygın. Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması ile ilgili. Geçmiş olsun. Sevgiyle” dedi. Bu açıklamayla birlikte bölgedeki sismik aktivitelerin arka planı hakkında bilgi verdi.

EGE DENİZİ’NDE DE ŞİDDETLİ DEPREM

Akdeniz’de meydana gelen depremin hemen ardından Ege Denizi açıklarında da 4.8 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti. AFAD’dan alınan bilgilere göre, Ege Denizi’nde saat 19.19’da oluşan depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. Depreme en yakın yerleşim yeri olarak Muğla’nın Bodrum ilçesi, 124.39 kilometre mesafede konumlanıyor.