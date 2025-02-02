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Ege Denizi’nde 400’den Fazla Deprem Yaşandı

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SALGIN DEPREMLER EGE DENİZİ’NDE GÖRÜLDÜ

Ege Denizi’nde, 1-3 Şubat tarihleri arasında, büyüklükleri 1,3 ile 4,8 arasında değişen sarsıntılar tespit ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamalara göre, 28 Ocak tarihinden bu yana meydana gelen deprem sayısı 400’ün üzerine çıktı.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

AFAD’ın yaptığı açıklamada, “Ege Denizi’nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı an itibarıyla 400’ün üzerine çıkmıştır.” ifadelerine yer verildi. Bu durum, bölgedeki yer hareketliliğinin arttığına ve halkın bu konuda dikkatli olması gerektiğine işaret ediyor.

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