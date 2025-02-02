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Ege Denizi’nde Art Arda Depremler

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DEPREMİN AYRINTILARI

Ege Denizi’nde 4,5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bu depremden sonra aynı bölgede 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde açıklanan bilgilere göre, saat 20.41’de merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin 10,45 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

ART ARDA GERÇEKLEŞEN DEPREMLER

Bu 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından, merkez üssü yine Ege Denizi olan 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Böylece akşam saatlerinde toplamda 5 deprem arka arkaya gerçekleşmiş oldu.

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