Ege Denizi’nde Deprem Uyarısı Var

Ege Denizi, 06.19’da Girit Adası açıklarında gerçekleşen 6 büyüklüğündeki depremle yeniden sarsıldı. Türkiye’nin batı kıyılarında hissedilen bu sarsıntı, Yunanistan’a yakın adalar ve kıyı kentlerinde de kaygı yarattı. Yerin 17 kilometre altında meydana gelen deprem, Muğla, Denizli, İzmir, Aydın ve Antalya’da da hissedildi. Depremin merkez üssünün deniz altında oluşu, zararın boyutlarının tam olarak ölçülmesini güçleştirirken, bazı kritik soruları gündeme getirdi: Bu sarsıntı bölgede daha büyük depremlerin habercisi olabilir mi? Yunanistan’ın sismik durumu nedir? Ve iki ülkeyi de etkileyebilecek ortak fay hatları yeni bir tehlike arz ediyor mu?

GEÇİCİ ETKİNLİK ARTIŞI

Deprem uzmanları ve sismologlar, bu soruları yanıtladı. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şerif Barış, son depremi değerlendirerek, deprem etkinliğinin ara sıra artıp azalmalarının sismolojik açıdan normal olduğunu belirtti. Barış, “Bu geçici bir etkinlik artışı, aslında olağan bir durum. Bu bölge sürekli bu büyüklüklerde deprem üreten ve daha büyük bir deprem üretme potansiyeli olan bir yer.” dedi.

EGE’DEKİ DEPREM TÜRKİYE’Yİ ETKİLER Mİ?

Barış, 14 Mayıs’ta Ege’de benzer büyüklükte bir depremin gerçekleştiğini hatırlatarak, “Bu depremler Türkiye’yi yapısal anlamda etkilemez. En yakın bölgeye 190-200 kilometre uzaklıkta meydana gelen bu depremler hasar yapıcı bir güçte değildir. Ancak büyük bir 7,5 veya 8 boyutunda deprem olursa, meydana gelecek tsunami Ege ve Akdeniz kıyılarını etkileyebilir.” diye ekledi.

TSUNAMİ DURUMUNDA ALINACAK ÖNLEMLER

Barış, tsunami durumunda sahil kesimlerinde yaşayanlar için çeşitli uyarı ve önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini de vurguladı.

TÜRKİYE’DEKİ FAYLARI ETKİLER Mİ?

Girit bölgesi, Helen Yayı olarak adlandırılan, Anadolu’nun altına dalan bir levha üzerinde yer alıyor ve bu bölgede zaman zaman büyük depremler gerçekleşiyor. Barış, bu depremlerin Türkiye’ye etkilerini ise, “Normalde hiç ilgimiz olmayan bir bölge. Yunanistan’ın deniz sınırlarında meydana gelen bu depremin, Türkiye’deki veya daha uzak yerlerdeki fayları etkilemesi mümkün değil.” şeklinde açıkladı.

EGE’DEKİ SON DURUM NE?

Barış, bu depremin uzaktaki herhangi bir fay hattını tetiklemeyeceğini belirterek, “Bu depremler gerilimi artırır ve aynı bölgelerde benzer büyüklükte artçı depremler yaşanabilir. Türkiye’nin Ege kıyılarında onlarca bu büyüklükte deprem üretecek fay var ve bunların çoğu denizde. Denizdeki fayların üzerinde deprem tekrar aralığını ölçmek çok kolay değil.” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin dünyanın en aktif tektonik kuşağı üzerinde bulunduğunu hatırlatan Barış, her bölgenin büyük depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu bir kez daha vurguladı.