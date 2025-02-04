Ege Denizi’ndeki Deprem Etkileri Değerlendirildi

EGE DENİZİ’NDEKİ SISMİK HAREKETLİLİK

28 Ocak tarihi itibarıyla Ege Denizi’nde meydana gelen sismik hareketlilik, bölgedeki deprem sayısını 400’ün üzerine çıkardı. Gazi Üniversitesi DEMAR Müdürü Prof. Dr. Samet Arslan, Yunanistan’a bağlı Santorini Adası’nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaşan depremlere dair değerlendirmelerde bulundu. Arslan, “Ege Denizi’nin oluşumunda zaten deprem serileri var. Haftalar, aylar, hatta yıllar süren depremlere ‘deprem fırtınası’ diyoruz. Deprem fırtınası ise Ege Denizi ve Ege Denizi’ne kıyısı olan ülkelerin, Türkiye ve Yunanistan’ın özellikle alışık olduğu bir durum.” dedi. Ayrıca, 2011 yılında aynı bölgede görülen 7.7- 7.8 şiddetindeki depremin yaklaşık 14 ay sürdüğünü hatırlatarak, “Bu Ege’deki olan depremler, bizim iki yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş depreminde olduğu gibi depremler değil.” şeklinde ifade etti. Arslan, burada gerçekleşen depremlerin karakteristik olarak farklı olduğunu belirtti ve bu depremlerin, volkanik bir hareketlenme ile meydana geldiğini vurguladı. “Bu depremler, ağırlık olarak 4, 4.5, 5, en fazla 5.5 şiddetindeki depremlerdir. Yıkıcı depremler değildir. Ancak sayıca çok fazla ve psikolojik etkisinin çok yüksek olduğu depremlerdir.” şeklinde ekledi.

TSUNAMİ TEHLİKESİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Prof. Dr. Arslan, İzmir Körfezi kıyılarında su çekilmesi iddiaları ve olası tsunami tehdidi üzerine de yorum yaptı. “Bölge, depremin şu anda meydana geldiği merkeze kuş uçuşu 170 kilometre mesafede. En çok Bodrum’a yakın bildiğim kadarıyla. 150 kilometrelik mesafede, bu büyüklükteki bir depremin oluşturduğu bir tsunami kıyıları etkilemez.” dedi. Ancak, depremlerin düşük şiddetle devam edebileceğine işaret etti. Doğa olaylarının tahmin edilmesinin zor olduğu konusunda uyarıda bulunan Arslan, “Dolayısıyla da etkilenmeyeceğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı. Geçmişteki olayların su çekilmesi ile bağlantılı olmadığını düşündüğünü belirten Arslan, “Fakat bugünlerde güneybatı kıyılarındaki vatandaşlarımızın deniz kenarlarından tedbiren uzak durmalarında fayda var.” önerisinde bulundu. Özellikle Aydın ve Muğla kıyılarındaki vatandaşların, 2-3 veya 4 metre daha yüksek yerlerde bulunmalarını tavsiye etti. “Erken uyarı sistemleri zaten bir yarım saat öncesinden bir tür tsunaminin gelebileceğini haber veriyor.” şeklinde sonlandırdı.