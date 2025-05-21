Ege Kökenli Bebek Acısı Yaşıyor

BEBEK BEKLEDİĞİNİ DUYURMUŞTU

29 Temmuz 2022’de Lior Ahituv ile evlenen oyuncu Ege Kökenli, kısa bir zaman önce sosyal medya üzerinden bebek beklediğini açıkladı. Ancak ünlü isim, bebeğini kucağına almayı hayal ederken evlat acısıyla sarsıldı.

ACILI HABERİ SİYAH PAYLAŞIMIYLA DUYURDU

Ege Kökenli, 5 buçuk aylık hamileyken bebeğini kaybetti. Bu acı durumu sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştığı bir mesajla duyurdu. Mesajında, “Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar… Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22’nci haftasında, her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik” ifadelerine yer verdi.

KAYBOLAN BEBEĞİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADI

Kaybettiği bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu belirten Ege Kökenli, sözlerini; “Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık. Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimize alan tanımayı tercih ediyoruz. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış, hassasiyet ve saygı için şimdiden teşekkür ederiz” diyerek tamamladı.