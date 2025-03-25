Eğitim-Sen Hakkında Soruşturma Açıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim-Sen’in resmi sosyal medya hesabında Türkiye’de yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya dönük bir çağrı yapıldığı iddiasıyla ilgili bir soruşturma süreci başlatıyor.

EĞİTİM-SEN HAKKINDA SORUŞTURMA

Başsavcılığın yaptığı açıklamaya göre, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.03.2025 tarihinde Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından ülkemizde yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması olayıyla ilgili olarak Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır.”