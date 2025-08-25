Gündem

Eğitim Uçağı Göl’e Düştü, 2 Kurtuldu

egitim-ucagi-gol-e-dustu-2-kurtuldu

UÇAĞIN KAZA KIRIMA UĞRAMASI

Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı eğitim uçağı, Bucak’a bağlı Elzası köyü Kavaklı Mahallesi Mezarbelen mevkisindeki Karacaören Baraj Gölü’nde kaza kırıma uğradı. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi gönderildi. Antalya’dan havalanan uçağın tatbikat sürecinde bu kaza gerçekleşti ve mürettebatın kurtulduğu bilgisine ulaşıldı.

VALİLİKTEN GELEN BİLGİLER

Burdur Valiliği’nden alınan açıklamada, “İlimiz Karacaören Barajı bölgesinde bir eğitim uçağının su almaya çalışırken kalkış yapamadığı, kırıma uğradığı belirlenmiş olup ilk belirlemelere göre uçakta 2 kişi bulunmakta olup sağlıklı bir şekilde karaya çıkarılmışlardır.” ifadesi yer aldı.

