Eğitim Ve Dijitalleşme Üzerine Açıklama

ERDOĞAN’IN EĞİTİM SİSTEMİNE DAİR AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, sosyal medya üzerinden yaşanan zorbalıkların yarattığı tehlikeler üzerinde durdu. Erdoğan, “Çocuklarımızı dijital derebeylerin insafına bırakamayız” diyerek konunun ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Eğitim sisteminin çağın gerisinde kalmasının ülke için büyük bir sorun olduğunu belirten Erdoğan, “Bir ülke için eğitim yalnızca fiziki şartları değil, fikri altyapısıyla da en hayati sahalardan biridir” dedi. Eğitimde güncel müfredat ve eğitimci kadrosunun önemine dikkat çekti.

EĞİTİMDE MODERNLEŞME ADIMLARI

Erdoğan, eğitimde köklü değişiklikler yapıldığını açıkladı. Katsayı uygulaması ve başörtüsü yasakları gibi haksızlıklara son verdiklerinin altını çizen Erdoğan, “Fiziki ve teknik imkanlardan sınıf mevcutlarına, eğitim kurumlarımızı çağın ihtiyaçlarını karşılayan modern ve güçlü bir yapıya kavuşturduk” şeklinde konuştu. Eğitim müfredatının yenilendiği ve dijital altyapının önemli ölçüde geliştirildiği bilgilerini verdi. FATİH projesi ile 21 bin 576 okulun altyapı kurulumunun tamamlandığını belirterek, “Çok kısa süre içinde 8 bin 200 okulun daha altyapısını kurarak bu okullarımıza yüksek hızlı internet hizmetini sunacağız” dedi.

DİJİTAL GÜVENLİK VE YENİ TEKNOLOJİLER

Erdoğan, eğitim alanında yapay zeka uygulamalarının önemine dikkat çekerek, dijital teknolojilerin eğitimde büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti. “Yabancı menşeili yazışma uygulamalarının güvenlik zaafiyetini gazetelerden okuyoruz” diyerek, yerli uygulama BİP’in önemi ve kullanımı konusunda teşvik edici adımlar atacaklarını belirtti. Ayrıca, yapay zeka ürünlerinin yaygınlaşmasının iş yükünü azaltmakla birlikte bağımlılığa yol açabileceğini de dile getirdi.

DİJİTAL ZORBALIKLA MÜCADELESİ

Dijital dünyada yaşanan zorbalığın, her yaştan insanı tehdit ettiğini ve çocukların ruh sağlığını ciddi şekilde tehlikeye attığını ifade eden Erdoğan, “Dijital zorbalığın önlenmesi de önceliklerimizden biri olmalıdır” dedi. “Özgürlük; başıbozukluk, kural ve değer tanımazlık değildir” diyerek, çocukların dijital ortamlarda korunmasının önemli olduğunu vurguladı.