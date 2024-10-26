Eğitim Yardımı Ödemeleri Başladı Açıklaması

EĞİTİM YARDIMLARI BAŞLADI

Bakan Işıkhan, “Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli evlatlarımıza, harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim yardımı sağlıyoruz” diyerek eğitim-öğretim yardımının başladığını duyurdu. 2024-2025 eğitim-öğretim dönemine yönelik yardım ödemeleri bugünden itibaren gerçekleştirilmeye başlandı. Bakan, 18.522 öğrenciye toplamda 351,6 milyon lira eğitim-öğretim yardımı yapılacağını belirtti. Ayrıca “Sevgili öğrencilerimize başarılı bir eğitim yılı diliyorum. Her zaman yanınızdayız” şeklinde önemli bir mesaj verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şehit ve gazilerin çocukları ile gazilere yönelik eğitim yardımının bugün yapılacağını bildirdi. Tek sefere mahsus olmak üzere, toplam 18.522 öğrenciye 351,6 milyon lira eğitim-öğretim yardımı sağlanacak. Ödemelerin ayrıntıları ise şu şekilde açıklandı: İlköğretim öğrencilerine 13.616,94 TL, Ortaöğretim öğrencilerine 20.425,41 TL ve Yükseköğretim öğrencilerine 27.233,88 TL ödenecek. Toplamda 8.522 öğrenciye yapılacak bu yardımlar, eğitim süreçlerini desteklemeyi amaçlıyor.