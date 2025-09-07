Eğitim Yılı Başlıyor, 18 MİLYON Öğrenci!

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılını “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temalı ilk dersle yarın başlatıyor. Bu yıl, Türkiye genelinde tüm eğitim kademelerinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 74 bin 538 okul ile 761 bin 416 derslikte bir araya gelecek. 2024-2025 eğitim yılından kademeli olarak uygulanan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”nin yeni öğretim programları, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1 ve 2, ortaokul 5 ve 6, ortaöğretim hazırlık ile 9 ve 10’uncu sınıflarda devreye girecek. Okul öncesi eğitim alanlar ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirildi. Ortaokula başlayacak öğrenciler için ise bu hafta rehberlik çalışmaları planlanıyor. Eğitim öğretim yılının ilk haftasında farkındalık eğitimi ve etkinlikler düzenlenecek.

OKULLARDA FİDAN DAĞITIMI

Okullarda doğa sevgisi aşılamak, “yeşil vatan”ı korumak, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak ve fidan dikimi ile orman temizliği etkinlikleri yıl boyunca sürecek. Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan “Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü” kapsamında, okulların açılışında “Her Çocuk Bir Fidan” temalı bir kısa film gösterilecek ve ilkokul öğrencilerine fidan dağıtılacak.

KİTAP DAĞITIMI VE FORMALAR

2025-2026 eğitim yılı için toplam 184 milyon 455 bin 297 adet ders kitabı, Bakanlığa bağlı resmi ve özel okullardaki öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Bu yıl okul forması zorunluluğu geri getirildi ve öğrenciler, belirlenen okul formasını 4 yıl süresince giyecek.

Yeni eğitim öğretim yılının birinci döneminde ara tatil 10-14 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Atatürk Haftası’nın birinci ara tatille çakışması nedeniyle, tüm okul ve kurumlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak amacıyla bilimsel toplantılar, konferanslar, sergiler, yarışmalar ve tiyatro etkinlikleri bir önceki hafta gerçekleştirilecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026’da sona erecek. Yarıyıl tatili 19 Ocak Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak Cuma sona erecek. İkinci dönem ise 2 Şubat Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Ayrıca ikinci dönem ara tatili 16 Mart’ta başlayıp 20 Mart’ta sona erecek.