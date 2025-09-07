Eğitim Yılı Başlıyor, 18 Milyon Öğrenci!

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında 2025-2026 eğitim-öğretim yılı, “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temalı ilk dersle yarın başlayacak. Bu yeni öğretim yılında, tüm kademelerde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, ülke genelinde açılması planlanan okullarla birlikte toplamda 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslikte eğitim alacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılında kademeli olarak başlatılan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”nin yeni öğretim programları, bu yıl ana sınıfı, uygulama sınıfları, ilkokul 1 ve 2, ortaokul 5 ve 6, ortaöğretim hazırlık sınıfları ve 9 ile 10’uncu sınıflarda uygulanacak. Okul öncesi eğitime başlayacak olanlar ile ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlendi. Ortaokula başlayacak öğrenciler için ise bu hafta boyunca okula uyum rehberlik çalışmaları yapılacak. Eğitim öğretim yılının ilk haftasında farkındalık eğitimi ve etkinlikler planlanıyor ve ilk ders, “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temasıyla gerçekleştirilecek.

ÖĞRENCİLER FİDAN EDİNECEK

Okullarda doğa sevgisini aşılamak, “yeşil vatan”ın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikimi ve orman temizliği gibi etkinliklerin yıl boyunca yürütülmesi hedefleniyor. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan “Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü” dahilinde, okulların ilk gününde “Her Çocuk Bir Fidan” temalı kısa film gösterilecek ve tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtılacak.

YENİ DERS KİTAPLARI TEMİN EDİLDİ

Bunun yanı sıra, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 184 milyon 455 bin 297 adet ders kitabı, Bakanlığa bağlı resmi ve özel okullardaki öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Bu yıl okullarda forma zorunluluğu yeniden getirildi. Öğrenciler, belirlenen okul formasını 4 yıl boyunca giyecek.

EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

Bu yıl birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Atatürk Haftası’nın birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle, Bakanlığa bağlı tüm okul ve kurumlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anma etkinlikleri bir önceki hafta, öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Yenilenen eğitim öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026’da sona erecek. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak Pazartesi başlayıp 30 Ocak Cuma sona erecek. İkinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart’ta başlayıp 20 Mart’ta sona erecek.