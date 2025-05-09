Eğitimde Değişim, Alternatif Modeller Üzerinde Tartışma

Yeni Eğitim Modelleri Üzerine Çalışmalar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mevcut lise eğitim sistemindeki sorunları düzeltmek için 2+2, 3+1 ve 2+1 gibi alternatif modeller üzerinde çalışıyor. Eğitimciler arasında değişik görüşler ortaya çıkarken, zorunlu eğitimin yaş sınırı ve esnek yapı ihtiyacı tartışmaların merkezinde bulunuyor.

3+1 ve 2+2 Modellerinin Özellikleri

Mevcut gündemdeki 3+1 modeli, ilk üç yılın zorunlu eğitim olarak geçmesini, son yılın ise üniversiteye hazırlık süreci olarak düşünülmesini öneriyor. 2+2 modelinde ise ilk iki yılın sonunda öğrencilere diploma verilmesi, kalan iki yılın ise tercihe bağlı olarak yapılandırılması öngörülüyor. Bazı tartışmalarda lisede zorunlu eğitimin kaldırılması da gündeme geliyor.

Eğitimcilerin Görüşleri

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Baştuğ, sistemin öğrencilerin yaşam beklentilerine göre tasarlanması gerektiğini belirtiyor ve “zorunlu eğitimin 16 yaşla sınırlandırılması” gerektiğini savunuyor. Doç. Dr. Turgay Öntaş ise, “ortaöğretimin ilk iki yılının zorunlu, sonraki yılların ise öğrencilerin ilgi ve kariyer planlarına göre yapılandırılabileceği” bir model öneriyor.

MEB’in Karar Süreci

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya dair yaptığı açıklamada henüz kesin bir karar alınmadığını vurguluyor. Bakanlık, tüm görüşleri değerlendirerek nihai kararı siyasi mekanizmalarda şekillendireceklerini ifade ediyor. Eğitim İş Sendikası ise model tartışmalarının dezavantajlı grupların eğitim sisteminden kopmasına ve erken yaşta iş gücü piyasasına itilmesine yol açabileceği hakkında uyarılarda bulunuyor.