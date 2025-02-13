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Eğlenceli Şovun İlk Gösterisi Yaklaşıyor

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SHOWUN TANITIMI

Yapımını BKM’nin gerçekleştirdiği eğlenceli gösterinin ilk sahne performansı 8 Mart’ta Maximum Uniq Hall’da gerçekleştirilecek. Gösterinin provası sırasında muhabirlerin sorularını yanıtlayan üç ünlü kadın, “Neler neler kaynatıyoruz. Anılar, şakalar, evlilikler, aldatmalar, şarkılar ve danslar her şey var. Bizim camiamızda çok olay var. İsim vermeden onlardan da bahsediyoruz” şeklinde açıkladı.

ARKADAŞLIĞIN GÜCÜ

Nasıl bir araya geldiklerine dair bilgi veren Saba Tümer, “Bizler arkadaşız zaten. Ahenkli bir sohbetimiz ve arkadaşlığımız var. Bunu fark eden BKM bizi bir araya getirme kararı aldı. Benim en büyük hayalimdi bu üçlü olarak bir şey yapmak. Ben bunu hayal ettim ve oldu” diye belirtti. Herkes bu gösteriyi merakla bekliyor.

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