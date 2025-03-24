EGO’dan Metro ve Otobüs Kısıtlaması

ANKARA METRO VE OTOBÜS DURAKLARI KAPATILIYOR

EGO Genel Müdürlüğü, belirli metro ve otobüs duraklarının kullanıma kapatılacağını duyurdu. Genel Müdürlükten gelen bilgiye göre, Ankara Valiliğinin kararı doğrultusunda, bugün saat 19.00 itibarıyla Kızılay metro, Kızılay Ankaray, ODTÜ metro ve Söğütözü metro duraklarında yolcu inmesi ve binmesi duracak.

OTOBÜSLER YOLCU TAŞIMAYACAK

Saat 19.00’den itibaren ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler, artık yolcu indirip bindirmeyecek. Bunun yanı sıra, ODTÜ kampüsü içerisinde otobüslerin ring seferleri de yapılmayacak.