Ehliyet İçin İleri Tarih Belirlendi!

Yeni Tip Çipli Ehliyetlerde Geçiş Süreci Başladı

Yeni tip çipli ehliyetlere geçişte geri sayım devam ediyor. 31 Temmuz 2025 tarihine kadar eski tip sürücü belgesini yenileyen sürücüler, yalnızca 15 TL ödeyerek işlemlerini tamamlayabiliyor. Bu ücret, 13 TL değerli kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf hizmet bedelinden oluşuyor. Ancak belirlenen tarihten sonra bu ücret önemli oranda artış gösterebilir. Yenileme işlemini geciktiren B sınıfı sürücüler için ödenecek ücret 7.438 TL’ye kadar yükselebiliyor.

4 Milyon Kişi Eski Ehliyet Kullanıyor

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, şimdiye kadar yaklaşık 31 milyon kişi yeni tip ehliyete geçmiş durumda. Ancak hâlâ 4 milyondan fazla kişinin eski belgelerle trafiğe çıktığı belirtiliyor. Uzmanlar, başvuru yoğunluğu sebebiyle zaman geçtikçe randevu bulmanın zorlaştığına dikkat çekerek, vatandaşların işlemlerini son dakikaya bırakmamaları konusunda uyarıyor.

Ehliyet Yenileme Başvurusunun Yapılması

Ehliyet yenileme işlemi için öncelikle nüfus müdürlüklerinden randevu almak gerekiyor. Randevu alma işlemleri şu kanallardan gerçekleştirilebiliyor: randevu.nvi.gov.tr, ALO 199 hattı veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulaması.

Gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, kimlik kartı veya nüfus cüzdanı, 1 adet biyometrik fotoğraf, en fazla 2 yıl önce alınmış sağlık raporu ve 15 TL ödendiğine dair banka dekontu yer alıyor. Randevusuz başvurular da kabul edilse de bu durum, işlemlerin daha uzun sürmesine neden olabiliyor. Başvuru sonrası geçici bir sürücü belgesi verilip, yeni ehliyet PTT aracılığıyla adrese teslim ediliyor.

Ödeme Dekontu Saklanmalı

Yenileme ücreti ödendikten sonra alınan banka dekontunun mutlaka saklanması önemli. Başvuru sırasında bu belgenin ibraz edilmemesi durumunda işlem geçersiz sayılabiliyor. 1 Ağustos’tan sonra yenileme işlemini 31 Temmuz 2025’e kadar tamamlamayan vatandaşlar, yasal olarak “ehliyetsiz” kabul edilecek. Bu durum, hem idari para cezasına hem de trafikten men edilme riskiyle sonuçlanabiliyor.