Ekonomi Gündemi Haziran’da Yoğun Olacak

YOĞUN GÜNDEM BEKLENİYOR

Ekonomi yönetimi haziran ayında yoğun bir gündemle karşılaşıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yarın mayıs ayına ait dış ticaret verilerini açıklaması bekleniyor. Aynı gün Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı ile ilgili hanehalkı tüketim harcamaları verilerini kamuoyuyla paylaşacak.

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANIYOR

3 Haziran’da gözler Türkiye İstatistik Kurumu’na çevrilecek. Kurum, mayıs ayına ait enflasyon verilerini paylaşacak. Bu durum, piyasalarda önemli bir etki yaratması bekleniyor.

SANAYİ ÜRETİMİ VERİLERİ BELLİ OLACAK

10 Haziran’da Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. Ayrıca, 12 Haziran’da nisan ayına dair sanayi üretim verileri de kamuoyuna sunulacak.

FAİZ KARARI BEKLENİYOR

19 Haziran’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı yapılacak. Piyasaların dikkati, bu toplantıda açıklanacak faiz kararında olacak. Kurul, son toplantısında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine çıkarmıştı.

EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANIYOR

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Erzurum’da toplanacak. Farklı şehirlerde gerçekleştirilecek bu toplantılarla, şehirlerin potansiyelinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.