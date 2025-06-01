Ekonomi Gündemi Haziran’da Yoğun Olacak

EKONOMİ YÖNETİMİNDE YOĞUN GÜNDEM
Ekonomi yönetimi, haziran ayında oldukça yoğun bir gündemle karşı karşıya kalacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın, yarın mayıs ayı dış ticaret verilerini açıklaması bekleniyor. Aynı gün içerisinde Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin hanehalkı tüketim harcamaları verilerini kamuoyuyla paylaşacak.
MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ
Gözler, 3 Haziran’da Türkiye İstatistik Kurumu’nda olacak. Bu gün, kurum mayıs ayına ait enflasyon verilerini açıklayacak.
SANAYİ ÜRETİM VERİLERİNİN AÇIKLANMASI
Türkiye İstatistik Kurumu, 10 Haziran’da finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını paylaşacak. 12 Haziran’da ise nisan ayına ait sanayi üretim verileri gün yüzüne çıkacak.
FAİZ KARARININ AÇIKLANDIĞI GÜN
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı, 19 Haziran’da yapılacak. Piyasaların dikkatleri, bu toplantıda açıklanacak faiz kararında olacak. Kurul, son toplantısında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46’ya çıkarmıştı.
EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Erzurum’da toplanması planlanıyor. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde gerçekleştirilen bu toplantılarla, kentlerin potansiyelinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.