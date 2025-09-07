Ekonomi İçin Üç Yıllık Plan Açıklanıyor!

EKONOMİK POLİTİKALARA YENİ YOL HARİTASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın gerçekleştirilecek basın toplantısında, ekonomik politikalarda üç yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program’ı (OVP) açıklayacak. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantının yarın saat 09.00’da yapılacağını belirtti. Ayrıca, “Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile 2025 yılı dahil olmak üzere, makroekonomik göstergelerimizi dünya ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler ışığında güncelliyor, 2026-2028 dönemi için temel bütçe büyüklüklerini ortaya koyuyor ve yapısal reform gündemimizi paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

PROGRAMIN TEMELİ VE HEDEFLERİ

Yılmaz, programın odak noktasının “dezenflasyonu sürdürme, dengeli büyüme, kalıcı sosyal refah ve depremin yaralarını tamamen sarma” olduğunu aktardı. Bu çerçevede, “programımızı güncellerken, ana politika çerçevemizi koruyor ve güçlendiriyoruz” dedi. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü siyasi desteği ve halkın desteği ile belirlenen hedeflere kararlılıkla ilerleyeceklerini, Türkiye’yi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacaklarını ifade etti.